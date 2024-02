Dove mangiare a Isernia. I migliori ristoranti scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 27 febbraio 2024) Poco più di 20mila abitanti, bagnata dal fiume Volturno e con un centro storico-gioiellodomina la Cattedrale di San Pietro Apostolo,è una cittadina con una storia secolare alle spalle. Si trova in posizione collinare tra i rilievi dell'Appennino meridionale ed è circondata dai monti del Matese: non è un caso che sia nota come la "città del trekking", grazie alla presenza nel territorio di numerosi percorsi perfetti per gli appassionati di camminate in altura ed escursionismo. Altra particolarità, è la sede del Carnevale europeo delle Maschere zoomorfe, una manifestazione che ha radici molto antiche, attrae un gran numero di visitatori e turisti e prevede ogni anno la scenografica sfilata di centinaia di figuranti travestiti soprattutto da mammiferi della selva e del pascolo. Sul fronte cibo e vino,è nel cuore di ...