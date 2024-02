Denis Verdini è tornato in carcere | rischia di restarci fino al 2032

Denis Verdini torna in carcere : il tribunale di Firenze ha revocato i domiciliari , perché ha stabilito che in diverse occasioni l'ex senatore aveva infranto ... (fanpage)

Denis Verdini torna in carcere, revocati i domiciliari: è evaso per partecipare a tre cene a Roma: Revocata la detenzione domiciliare a Denis Verdini. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Firenze. All'ex senatore di Ala era stato contestato di aver violato le prescrizioni del ...ilmessaggero

Denis Verdini torna in carcere a Firenze, evaso dai domiciliari per andare a tre cene: Stando a quanto si apprende, Verdini, a cui era stato concesso – tra ottobre 2021 e gennaio 2022 – di recarsi dal dentista a Roma, non avrebbe poi fatto rientro nella sua villa di Pian dei Giullari, ...tg24.sky