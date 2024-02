Alla vigilia della separazione L’agguato e poi le coltellate Uccisa in strada dal marito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Proprio oggi avrebbero dovuto firmare le carte per lalegale. Ma lei, Maria Batista Ferreira, 51 anni – badante di origine brasiliana – a quella firma non è mai arrivata. È mortadi quella svolta che attendeva con impazienza e speranza. Massacrata adalieri pomeriggio, in, sotto gli occhi delle amiche, davanti all’albergo dove si era trasferita da settimane per sfuggire alle sue minacce e alle sue esplosioni di violenza. L’ennesimo atroce femminicidio si è consumato ieri intorno alle 17.45 a Fornaci di Barga, davanti all’albergo “Gorizia“, dove Vittorio Pescaglini, 56 anni – dipendente di una cooperativa di facchinaggio – l’ha attesa in auto armato di un grosso coltello da caccia. All’improvviso è saltato giù ...