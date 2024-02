Per Biden il presidente francese Macron è tedesco e si chiama Mitterand | ma è meno divertente quando confonde NATO e Ucraina

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Negli USA e persino in Europa si arrampicano sugli specchi per giustificare le uscite clamorosamente assurde del. Qualche lapsus risulta, ma la maggior parte delle volte si tratta di situazioni al limite di quanto sia consono a un leader mondiale.re i nomi capita; sussurrare frasi ambigue alle ragazze del pubblico, invece, è profondamente inquietante. E se certe gaffe sono ridicole, lo sono anche i tentativi di minimizzarle e di far passarecome una vittima delle maldicenze dell’opposizione. La gaffeUna delle gaffe “migliori”l’ha fatta a inizio febbraio in un discorso a Las Vegas. Ha riferito con orgoglio di aver proclamato, nel corso dell’ultimo vertice del G7, che “l’America è tornata”. A quel punto ha ...

Negli USA e persino in Europa si arrampicano sugli specchi per giustificare le uscite clamorosamente assurde del presidente Biden . Qualche lapsus risulta ... (strumentipolitici)

Gaza, Biden: “Possibile cessate il fuoco entro lunedì”: ROMA – Un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza entro il mese sacro di Ramadan, che inizierà il 10 marzo e terminerà il 9 aprile: questo quanto annunciato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden ...dire

In Michigan Biden alla prova del voto arabo-americano: Doppio banco di prova martedi' nelle primarie presidenziali in Michigan, uno degli stati in bilico decisivi per la Casa Bianca. Per Joe Biden sara' un test sul voto della comunita' araba, che… Leggi ...informazione

Guerra Israele – Hamas, Biden: "Tel Aviv fermerà operazioni a Gaza durante Ramadan". LIVE: Seggi aperti in Israele per le elezioni locali. Erano previste a ottobre ... Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, precisando che lo stop fa parte delle condizioni previste da un accordo di cessate ...tg24.sky