La sai l’ultima? Allegri | “c’erano più pressioni oggi che a Milano”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Un’altra gara pessima della Juventus nel campionato di Serie A e ancora una vittoria a tempo quasi scaduto. La squadra di Massimilianotorna al successo dopo quattro brutte partite ma a preoccupare è stata la prestazione contro un avversario in difficoltà e nettamente inferiore sotto l’aspetto tecnico, il Frosinone. L’unica nota lieta è stata Dusan Vlahovic, autore di una doppietta e dell’assist per il gol vittoria di Rugani. Al termine della partita il tecnicosi è presentato ai microfoni dei giornalisti e le dichiarazioni sono più che discutibili. News La Juventus enon meritano Dusan Vlahovic “In un mese siamo passati da uno scontro per lo scudetto a giocare una sfida così importante: a livello di ...