Etiopia | attacco al monastero di Zequala | uccisi 4 monaci

attacco a chiesa cattolica in Burkina Faso, almeno 15 morti: Burkina Faso, attacco alla comunità cattolica: in un attentato durante la Messa della domenica muoiono 15 persone. Rapiti e uccisi quattro monaci ortodossi in Etiopia ...informazione

Burkina Faso, attacco a chiesa cattolica durante la messa: almeno 15 morti: E' di almeno 15 morti e due feriti il bilancio di un attacco sferrato da uomini armati all'interno di una chiesa cattolica a Essakane, in Burkina Faso, mentre veniva celebrata una messa. Lo rende noto ...adnkronos

Chiesa sotto attacco in Africa, 15 morti in Burkina Faso: rapiti e uccisi quattro monaci ortodossi in Etiopia: La Chiesa africana è sempre più sotto attacco. Oggi, durante la messa, a Essakane, in Burkina Faso, sono state uccise quindici persone. Nei giorni scorsi in Etiopia erano invece stati rapiti e poi ...laprovinciapavese.gelocal