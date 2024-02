Cutro | tutte le domande senza risposta a un anno dalla strage | «Quel naufragio si poteva evitare»

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il tempo sembra essersi fermato a26 febbraio di unfa. Erano le 4 del mattino, quando sulla spiaggia di Steccato disi schiantò il caicco Summer Love partito due giorni primaTurchia. 180 tra afghani e iraniani, fuggiti dai rispettivi regimi, alla ricerca di una seconda possibilità. Nell’ultimo miglioterraferma morirono 94 persone, tra cui 34 bambini. I corpi di 11 migranti non furono mai trovati, risucchiati dalle acque gelide del Mediterraneo. A undatragico giorno, con le famiglie delle vittime e i sopravvissuti riunitosi a, le cose sembrano non essere cambiate. Non si è arrivati a un verità giudiziaria, dopo 365 giorni lerimangono ancora...

