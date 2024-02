Probabili formazioni Fiorentina-Lazio | ventiseiesima giornata Serie A 2023 2024

Fiorentina-Lazio: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV e in streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La squadra padrona di casa vuole riprendere la propria corsa verso la conquista di un piazzamento in Champions League, anche se non sarà facile visto l’andamento di questi primi mesi del. La compagine biancoceleste, dal suo canto, ha intenzione di assicurarsi i tre punti in uno scontro diretto. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di lunedì 26 febbraio. Su Sportface.it troverete prima gli aggiornamenti sulle possibili scelte di formazione. Poi vi terremo compagnia con gli approfondimenti del match: pagelle, moviola e parole dei protagonisti. Ecco le possibili scelte dei due allenatore ...