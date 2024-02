Sciopero mezzi pubblici | treni e scuola

Sciopero venerdì 23 febbraio 2024. Treni, mezzi pubblici e scuola: orari e disagi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 22.25 Venerdì nero il 23 febbraio per un'astensione dal lavoro che coinvolgerà tutti i settorie privati. Le motivazioni variano a seconda del sindacato che l'ha indetta:si va dalla guerra in Ucraina,alla situazione della Palestina, la questione sicurezza sul lavoro,la richiesta di salari più alti. L'astensione interesserà la,gli uffici,le fabbriche.Si fermano anche i trasporti sia locali (bus, tram e metropolitane) sia nazionali, dagli autobus ai. Garantite le fasce di garanzia e le prestazioni essenziali.

