Rennes-Milan 3-2 | Kjaer | “Stavamo gestendo bene | poi l’arbitro…”

Rennes-Milan, Kjaer: “Abbiamo gestito bene. Poi ci si è messo l’arbitro…”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Sapevamo che l’atmosfera li avrebbe spinti a fare infatti hanno segnato, ma potevamo andare in vantaggio anche noi due o tre volte. Abbiamo gestitofino a quando l’arbitro non ha deciso diversamente. Non sono contento dei tre gol subiti, ma la cosa importante è aver portato la qualificazione a casa”. Simonparla così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-2 sul campo delnella trasferta del playoff di Europa League. I rossoneri, in ogni caso, avanzano: “Abbiamo una squadra forte e stiamo, affronteremo tutte con l’obiettivo di arrivare alla vittoria, come sempre quando si gioca nel”. SportFace.