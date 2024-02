Chi è Ascanio Celestini | la moglie Laura e la carriera in teatro

Ascanio Celestini. Francesco, oltre la Chiesa

Lo strano "colpo" notturno di un ladro: porta via il bidone dell'indifferenziata: Un furto quantomeno strano, portato a termine probabilmente da balordi. È quello compiuto a Bagnoli, all'esterno di un edificio di via Ascanio. Qualcuno, nella notte, si è appropriato del bidone della ... napolitoday

VENETO, DREOSTO (LEGA): MASOCHISTICO CAMBIARE CHI PRENDE IL 70% DEI VOTI: Roma, 19 feb- “Caso Veneto Occorre scegliere i migliori. Se qualcuno vince le elezioni prendendo il 60/70% mi sembrerebbe masochistico cambiarlo, a prescindere dal partito”. A dirlo Marco Dreosto, se ... 9colonne

NAVALNY, ASCANI: A MOSCA REGIME FEROCE, VICINI A CHI LOTTA PER LIBERTÀ: Roma, 19 feb- "Con la morte di Aleksei Navalny si allunga l’elenco degli oppositori di Putin vittime della feroce repressione del regime di Mosca. Siamo in piazza stasera non solo per esprimere la nos ... 9colonne