Attanasio | dall’omicidio allo stop al processo | ecco come l’uccisione di un ambasciatore si è trasformata nell’ultimo mistero italiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Sono trascorsi tre anni dal triplice omicidio dell’in Repubblica Democratica del Congo, Luca, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista del Programma alimentare mondiale (Pam) Mustapha Milambo. Tre anni e già c’è il rischio di essere di fronte all’ennesimoirrisolto della Repubblica italiana. Eppure, parte delle istituzioni e dell’opinione pubblica non sembrano così interessate daldi unin uno Stato estero nel pieno esercizio delle sue funzioni istituzionali. Si tratta di un anniversario amaro per i familiari delle vittime e per chi ha sostenuto la ricerca di verità e giustizia. È di pochi giorni fa la decisione di non luogo a procedere della Gup del tribunale di Roma nei confronti di uno dei funzionari del Pam ...