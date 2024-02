Traffico Roma del 21-02-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Luceverdevery trovati dalla redazioneintenso lungo il raccordo anulare concludi attratti in carreggiata interna tra il bivio per Firenze il tratto Urbano della benzina Ed ancora tra il bivio per Napoli e via Ardeatina in esterna rallentamenti tra la via Aurelia e via Appia sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra il raccordo tangenziale est trafficata anche laFiumicino file tra il raccordo è via del Cappellaccio nel quadrante Nord incolonnamenti su via Flaminia via Salaria rispettiva tra il raccordo è via dei Due Ponti e tra Villa Spada e la tangenziale è sulla stessa tangenziale e rallentamenti e code tra via Nomentana & via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico il programma una manifestazione nella zona della circonvallazione Ostiense di fronte al dipartimento capitolino mobilità possibili ...