Nella sanità e nell' istruzione oltre 7 lavoratori su 10 donne

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nel nostro mercato occupazionale, stando ai dati del 2022, alcuni settori presentano "un elevato tasso di femminilizzazione", pari a circa il 79%, al 77%, e del 53% nel comparto dell'accoglienza (alloggi e ristorazione), mentre lesono "sotto-rappresentate nel segmento manifatturiero (30% circa)". È quanto emerso oggi in un convegno che si è tenuto a Palazzo Wedekind, a Roma, organizzato dal Comitato di indirizzo e vigilanza dell'Inps, che ha puntato i riflettori sui divari di genere del mercato del lavoro e nel sistema previdenziale, evidenziando come, "nel corso degli ultimi dieci anni, la percentuale diimpiegate nel settore privato non agricolo sia aumentata in modo marginale", visto che "il tasso di femminilizzazione, ...