Napoli-Barcellona | il Sindaco Manfredi firma l’ordinanza | sarà vietato in città

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In vista di, il primo cittadino partenopeo, Gaetano, hato un’ordinanza: ecco le linee guida Cresce l’attesa per, big match che andrà in scena domani sera al Diego Armando Maradona. Previste oltre 50.000 presenze nell’impianto di Fuorigrotta, con un folto gruppo di supporters blaugrana al seguito del proprio team. Un appuntamento che rappresenterà anche il primo atto dell’era Calzona, terzo tecnico stagionale del, presentato in conferenza stampa questa sera, a seguito della direzione della prima seduta d’allenamento in quel di Castel Volturno, a poche ore dall’annuncio del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, arrivato solamente ieri sera. Ordinanza per– ...