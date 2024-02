Moviola Inter-Atletico Madrid | no braccio di Molina? Kovacs sicuro ? CdS

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il rumenoha diretto, match di Champions League terminato 1-0. L’arbitro rumeno si fa apprezzare sui cartellini gialli estratti, mentre sul rigore ha tirato dritto. Ladel Corriere dello Sport. PROMOSSO ? Valutazione positiva dell’arbitraggio diper il Corriere dello Sport. Il quotidiano romano assegna un 6,5 al direttore di gara Istvan. Ottima gestione dei cartellini gialli, estratti tutti nel secondo tempo. Il primo a Hermoso dopo 8? di ripresa per un brutto pestone a Nicolò Barella. L’ultimo a Carlos Augusto per aver fermato Correa in ripartenza. In mezzo, giuste anche le ammonizioni per Savic, Morata, Frattesi e Koke. L’episodio più eclatante della serata è ...

