(Di sabato 17 febbraio 2024) Nello specifico, alcuni militari della Sezione Radiomobile, liberi dal servizio, hanno, nella tarda serata di ieri, 16 febbraio 2024, in prossimità di Lungarno Bruno Buozzi undi nazionalità tunisina che aveva ceduto della sostanza stupefacente ad un compratore L'articolo proviene da Firenze Post.

Pisa: sorpreso a spacciare cocaina e hashish in centro. Arrestato 46enne: Nello specifico, alcuni militari della Sezione Radiomobile, liberi dal servizio, hanno sorpreso, nella tarda serata di ieri, 16 febbraio 2024, in prossimità di Lungarno Bruno Buozzi un 46enne di nazio ...

Parità tra Parma e Pisa in una sfida di Serie B: Fabio Pecchia, l'allenatore del Parma, ha condiviso le sue emozioni prima della partita contro il Pisa in un'intervista con Sky Sport. Ha parlato dell'entusiasmo che pervade l'ambiente del club e dell ...

Parma – Pisa, Pecchia punta l’allungo in classifica: Parma-Pisa e' un match valido per la giornata numero venticinque di serie B. Al Tardini le due squadre scenderanno in campo oggi alle ore 14.