Aumentano i furti a scuola A quando le telecamere? La riflessione del preside Ciccotti

(Di lunedì 20 maggio 2024) «Mi hanno rubato cinquanta euro dal portafoglio». «A me venti euro». «E sparito il mio libro di scienze». «A Federica hanno rubato la felpa». Oramai ogni settimana c’è un furto a. Non sempre sono gli studenti, talvolta abbiamo dei provetti Lupin o delle coppie alla Mancia competente (E. Lubitsch, 1932). Almeno così ho sospettatol’anno sorso, nel mio istituto, è sparito addirittura un cappotto della docente di inglese. Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, solo le aree esterne agli edifici scolastici possono essere oggetto di riprese mediantedi sorveglianza. Ossia, qualora vi sia un pericolo di eventualiai danni dell’Istituto (computer, materiali didattici, scientifici, ecc.) lapuò provvedere a proteggere tali aree con le apposite apparecchiature. ...

