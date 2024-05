Il viaggio del Giro d' Italia raccontato da Domenico Pozzovivo e Giulio Pellizzari

(Di lunedì 20 maggio 2024) Da Torino a Livigno passando per Napoli: 2.395,8 km alla media di 42,626, quella di Tadej Pogacar, primo nella classifica generale e maglia rosa. Alle sue 56 ore, 11 minuti e 42 secondi, il meno giovane del gruppo (quasi 42 anni), quattordicesimo, deve aggiungere 18 minuti e 55 secondi, e, il più giovane (non ancora 21), settantesimo, addirittura 2 ore, 9 minuti e 37 secondi. Oggi è il secondo e ultimo giorno di riposo prima dell’ultima settimana.: “Ild’è un. Fuori e dentro di me. Unfuori di me, la gente: tanta, tantissima, imprevista, il ciclismo è fatto per stare fra la gente. Fuori, la festa: ilha questo potere, fermare la ...

