Serie C - la denuncia della Recanatese | Assalto al pullman dei tifos - poteva finire in tragedia

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dopo la sconfitta per 4-3 nel ritorno del playout diC contro la Vis Pesaro, laè stata retrocessa inD. I giallorossi hanno peròto alcuni fatti accaduti al termine del derby marchigiano in una nota sul proprio sito ufficiale. Dopo i complimenti agli avversari e al ringraziamento ai proprii, il club sottolinea: “Le immagini di Sky lasciano molti dubbi sulle decisioni del Var. I lunghi momenti di attesa rivelavano la difficoltà delle decisioni. Viste e riviste le immagini di Sky, i dubbi sono moltissimi, praticamente su ognuno dei golVis. Inoltre, gli ultimi minuti si sono giocati con numerosii a bordo campo, in condizioni di insicurezza. Alla fine è stata consentita l’invasione di campo ed i nostri tesserati hanno ...

Vis Pesaro e Novara restano in Serie C. Recanatese e Fiorenzuola retrocedono in Serie D. Sono gli esiti dei due match di ritorno Playout di oggi pomeriggio. Basta un rocambolesco 4-3 (in virtù della miglior posizione di classifica) ai Vissini ...

Gli Highlights e le azioni salienti di Vis Pesaro-Recanatese 4-3, match di ritorno dei playout di Serie C 2023 / 2024 . Partita folle dopo l’1-0 per la Recanatese nel match di andata. Per gli ospiti c’è un superlativo Sbaffo, che sigla una tripletta e ...

La Recanatese rompe il silenzio: “Dubbi sul VAR e condizioni di sicurezza, in autostrada paura per i nostri bambini” - La recanatese rompe il silenzio: “Dubbi sul VAR e condizioni di sicurezza, in autostrada paura per i nostri bambini” - serie C - Il club giallorosso parla dopo i fatti di Pesaro Dopo la retrocessione e i fatti avvenuti nel post gara del playout contro la Vis Pesaro, la recanatese è tornata a parlare con un ...

Sassi e petardi contro il pullman con famiglie e bambini in autostrada a Pesaro. Il sindaco Ricci: “È vergognoso” - Sassi e petardi contro il pullman con famiglie e bambini in autostrada a Pesaro. Il sindaco Ricci: “È vergognoso” - Hanno preso a sassate un pullman con a bordo famiglie e bambini poco dopo l’ingresso in autostrada. È accaduto a Pesaro. Il bus, di ritorno dalla partita tra Vis Pesaro e recanatese, è stato preso d’a ...

Nota della Recanatese: "Assalto in autostrada, poteva finire in tragedia" - Nota della recanatese: "Assalto in autostrada, poteva finire in tragedia" - All'indomani della retrocessione in serie D, al termine del playout perso nel derby marchigiano contro la Vis Pesaro, la recanatese ha pubblicato una nota ufficiale che vi riportiamo di ...