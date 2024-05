Dopo la morte di Raisi in Iran cambia qualcosa? Segui la diretta con Peter Gomez

La morte del presidente Ebrahim Raisi e del ministro degli Esteri dell’ Iran Hossein Amir- Abdollahian , deceduti ieri in un incidente in elicottero insieme ad altri tre funzionari della Repubblica Islamica e ad altrettanti membri dell’equipaggio, ha ...

Numerosi i messaggi di cordoglio a livello internazionale per la Morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi e del ministro degli esteri Hossein Amir-Abdollahian. L'Unione Europea ha espresso condoglianze alle famiglie delle vittime tramite il ...

La dissidente iraniana in esilio Masih Alinejad posta un video su X di due donne iraniane che inscenano un balletto di gioia alla notizia della Morte del presidente della Repubblica islamica Ebrahim Raisi , trovato senza vita domenica dopo ...

Il vice premier italiano Antonio Tajani esprime le sue condoglianze per la morte del presidente iraniano raisi. Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri italiano, ha espresso le sue condog ...

Ma in ogni caso, ben pochi spiragli di speranza sembrano trapelare anche dal futuro prossimo di Teheran. La morte di raisi, infatti, difficilmente cambierà la politica estera della Repubblica islamica ...

2 minuti per la lettura TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – La televisione di stato iraniana ha confermato ufficialmente la morte del presidente dell'Iran, Ebrahim raisi, e del suo ministro degli Esteri, Hos ...