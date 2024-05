Investire | ecco le regole d’oro di Warren Buffet per investire in azioni

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di lunedì 20 maggio 2024)t, soprannominato “l’oracolo di Omaha”, è uno degli investitori più famosi e di successo di tutti i tempi. La sua filosofia di investimento, basata sul value investing, ha permesso al suo Berkshire Hathaway di ottenere rendimenti straordinari nel corso degli anni. In questo articolo, esploreremo le 7dit per il value investing esposte in un articolo del sempre ottimo Sole24Ore. 1. Comprendi l’azienda in cui investi:t sottolinea l’importanza disolo in aziende che si capiscono a fondo. Questo significa analizzare il business model, la concorrenza, i punti di forza e di debolezza, e le prospettive future dell’azienda. 2. Acquista a un prezzo inferiore al valore ...