Fedez smentisce | Sto bene - ho avuto qualche problema ma non sono in fin di vita”

Il rapper aveva annullato la sua partecipazione al programma di Alessandro Cattelan per dei problemi di salute - Il rapper aveva annullato la sua partecipazione al programma di Alessandro Cattelan per dei problemi di salute - fedez sta male ma non è ricoverato in ospedale. Lo staff del rapper ha inviato una nota all'Ansa per precisare che le sue condizioni di salute, che nella giornata di sabato lo hanno portato ad annulla ...

Fedez sta male, l'annuncio dello staff: «La situazione si è aggravata» - fedez sta male, l'annuncio dello staff: «La situazione si è aggravata» - Le condizioni di salute del noto rapper fedez, all'anagrafe Federico Lucia, sono peggiorate.

Fedez in ospedale «Ha problemi gravi allo stomaco», ma è giallo sul ricovero: il tumore al pancreas, l'intervento e il nuovo malore - fedez in ospedale «Ha problemi gravi allo stomaco», ma è giallo sul ricovero: il tumore al pancreas, l'intervento e il nuovo malore - L'indiscrezione arriva da Fabrizio Corona: fedez starebbe male, molto male. Per questo avrebbe rinunciato alla partecipazione, stasera 20 maggio, nel nuovo programma di Alessandro ...