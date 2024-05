(Di lunedì 20 maggio 2024) Evacuato per unil; la struttura è stata ispezionata dagli artificieri della Polizia di Stato.

Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali ,...

Come sta davvero Fedez ? Durante il weekend era arrivato l'annuncio dell'annullamento della partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 da lunedì 20 maggio. “Motivi di ...

allarme bomba questa mattina, lunedì 20 maggio, al liceo classico Vico di Napoli . Gli studenti che frequentano l’istituto nel quartiere Montecalvario-Avvocata e il personale sono stati tempestivamente evacuati dalle classi per consentire i ...

Falso allarme bomba al liceo Vico: scuola evacuata, lezioni interrotte - Falso allarme bomba al liceo Vico: scuola evacuata, lezioni interrotte - Evacuato per un allarme bomba il liceo Vico; la struttura è stata ispezionata dagli artificieri della Polizia di Stato ...

Fedez, tutti ansia per la salute. La bomba di Corona e il peggioramento: “Più grave del previsto” - Fedez, tutti ansia per la salute. La bomba di Corona e il peggioramento: “Più grave del previsto” - Come sta davvero Fedez Durante il weekend era arrivato l’annuncio dell’annullamento della partecipazione alla prima puntata di Da vicino ...

Napoli, allarme bomba al liceo Vico: evacuati studenti e personale - Napoli, allarme bomba al liceo Vico: evacuati studenti e personale - allarme bomba questa mattina al liceo classico Vico di Napoli. Gli studenti sono stati evacuati dalle classi per l'allarme. @__pakooo__ ...