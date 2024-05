Guardiola ha trovato l’algoritmo per vincere sempre la Premier League

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 20 maggio 2024) La suspence è durata 77 secondi. Bernardo Silva dalla fascia sinistra passa il pallone al centro al limite dell’area per Phil Foden, che può sistemarsi la palla col controllo orientato e calciare a giro in rete, come tante volte ha fatto in questa stagione da 19 gol in campionato. Il regista da Londra continua a mostrare le facce sconsolate dei tifosi dell’Arsenal e Foden un quarto d’ora dopo segna il gol del 2-0. Certo, verso la fine del primo tempo si è aperta una piccola finestrella di speranza quando Kudus ha accorciato le distanze per il West Ham, ma il solito gol di Rodri – il solito gol decisivo di Rodri – ha reso inutile anche il gol vittoria finale di Havertz per l’Arsenal. L’ultima mezz’ora delle due partite è stata passata dai registi a farci vedere più gli spalti festanti o delusi, che il campo. Il tutto fino alla canonica invasione di campo di quelli del City a partita ...