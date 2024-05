L’Isola dei Famosi 18 - scenata di Khady Gueye ad Artur | il fuori onda che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 20 maggio 2024)durante un momento della puntata dedei18 di domenica 19 maggio 2024 ha rimproveratoDainese, non apprezzando un suo comportamento. Il ragazzo di origine ucraina è parso spiazzato dalla frase della ragazza, così che le ha chiesto spiegazioni. Ma dallo studio nessuno si è accorto di questo scambio di battute tra i due, così che è passato in sordina in diretta, ma non a molti utenti, che l’hanno subito notato. Ci sarà mai pace tra loro?dei18: lo sfogo disfugge a Vladimir Luxuria Negli ultimi minuti della diretta dedei18, mentre Elenoire Casalegno stava parlando al pubblico e a Vladimir Luxuria, si sente in sottofondo ...