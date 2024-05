Roma, sfida al Napoli per Omorodion dell'Atletico - roma, sfida al Napoli per Omorodion dell'Atletico - Finita virtualmente la stagione inizia ad impazzare il calciomercato anche sulla scia delle parole rilasciate ieri da De Rossi. Secondo La Stampa nella lista dei.

SETTORE GIOVANILE | Lazio, l’U18 stacca il pass per i play off. U16 e 15… - SETTORE GIOVANILE | Lazio, l’U18 stacca il pass per i play off. U16 e 15… - Con un comunicato la società ha reso noti quelli che sono stati i risultati arrivati nel weekend da parte delle varie selezioni giovanili ...

Roma, Dybala condivide sui social i tre premi ‘Miglior giocatore del mese della Serie A’ – FOTO - roma, Dybala condivide sui social i tre premi ‘Miglior giocatore del mese della Serie A’ – FOTO - L'argentino ha condiviso sui social lo scatto dei tre premi vinti quest'anno come miglior giocatore del mese di novembre, febbraio e aprile.