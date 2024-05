Parthenope di Sorrentino in sala con la nuova PiperFilm

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sarà lasocietàa distribuire in Italia il film di Paolo, in concorso domani al festival di Cannes. Alla vigilia della premiere mondiale l'annuncio che il titolo sarà il primo dellasocietà. Massimiliano Orfei assumerà la presidenza dellamedia company indipendente di cinema italiano, che vede Luisa Borella come COO insieme ad una squadra che sarà annunciata nelle prossime settimane. Una società che punta ad un nuovo modello di distribuzione su misura. L'identità di- è scritto nella nota ufficiale - si basa su un network di partner tra i più grandi player del mercato nazionale e internazionale, sia di produzione che di diffusione dei contenuti, che le consentiranno di affrontare questa sfida con grande ...

Parthenope, Paolo Sorrentino: "Film sulla mia giovinezza mancata" - parthenope, Paolo Sorrentino: "Film sulla mia giovinezza mancata" - Il 21 maggio il regista presenterà in Concorso in anteprima mondiale la sua ultima opera, il naturale seguito di È stata la mano di Dio. "Volevo parlare di una giovinezza sognata, più che di una giovi ...