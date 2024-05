Sarri | Scudetto Napoli? Un pizzico di incazzatura Aspetto un progetto eccitante

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 20 maggio 2024) Maurizioè pronto a tornare in panchina, ma solo per unche lo stuzzichi. Non chiude le porte ae Fiorentina, le sue “squadre del cuore”. Maurizioè in attesa della prossima avventura da allenatore, ma non scenderà in campo per qualsiasi proposta. Il tecnico toscano aspetta unche lo “arrapi e stuzzichi”, figlio di un programma di medio-lungo periodo che valga la pena vivere. Parole chiare da parte di, rilasciate a margine della presentazione del Memorial Niccolò Galli a Firenze. Il futuro dell’ex allenatore di, Chelsea e Lazio è ancora tutto da scrivere, ma due squadre sembrano particolarmente stuzzicanti per lui: proprio ile la Fiorentina, le sue “squadre del cuore”....