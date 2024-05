Fiat Topolino made in Marocco sequestrate Urso gela Stellantis | La legge è uguale per tutti

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Laper, in ogni settore. Quella norma fu da me realizzata quando ero consapevole del fenomeno della globalizzazione, soprattutto quando era impegnato a contrastare l’Italia sounding nel mondo e fu fatta nel 2003, quindi son passati vent’anni. È unaperaltro in piena sintonia con l’accordo internazionale di Madrid sottoscritto da 53 nazioni che si impegna a contrastare le indicazioni fallaci”. Con queste parole il ministro delle Imprese e delin Italy Adolforeplica a Venezia alle domande dei giornalisti che gli chiedono di commentare il caso delleperché prodotte inma recanti un adesivo con il tricolore italiano.: “No alle ...

La storia dei lavoratori ex SOGAF e delle loro vertenze con Ferrovie dello Stato: ovvero quando la legge non è esattamente uguale per tutti .Continua a legge re

Juventus, Fagioli torna tra i convocati 7 mesi dopo la squalifica per scommesse. E spunta lo scenario Next Gen - Juventus, Fagioli torna tra i convocati 7 mesi dopo la squalifica per scommesse. E spunta lo scenario Next Gen - Bisogna tornare indietro di 232 giorni per ripensare all’ultima partita di Nicolò Fagioli, era Atalanta – Juventus. Sette mesi dopo la squalifica per scommesse illecite, il centrocampista bianconero t ...