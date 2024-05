Io Canto Family con Michelle Hunziker | quando inizia - giuri - capisquadra

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ioriparte con la conduzione di. Dopo il successo di IoGeneration, affidato alle mani sicure di Gerry Scotti, lo spin off del programma tutto dedicato alla musica torna in onda su Canale5 da lunedì 20 maggio, prendendosi la tradizionale collocazione di Isola dei Famosi. È quindi tutto pronto per le sfide in famiglia, al centro del racconto del nuovo prodotto Mediaset, trainate dai capi squadra e giudicata da un parterre d’eccezione.IoLa prima puntata di Iova in onda il 20 maggio, dalle 21,30, dopo il consueto appuntamento con Striscia La Notizia, con la conduzione di. La ...

Rovazzi, Berti, Hunziker, Albano, Amendola E' il momento del debutto per Io canto Family . Dopo il buon riscontro di Io canto Generation, ma anche quello di The Voice Generations con cui ha in comune la tipologia di concorrenti, arriva il nuovo ...

Ecco la guida dedicata ai programmi in onda Stasera in tv, lunedì 20 maggio 2024 . Come da tradizione, ci attende una programmazione particolarmente ricca che prevede da una parte la miniserie di Rai1 Marconi L' uomo che ha connesso il mondo e dall' ...

