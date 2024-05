Stile da tennista ispirato a Challenger

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un triangolo amoroso a ritmo di colpi che risuonano nei campi da tennis. Lei, lui e il migliore amico di questi. Unatalentuosa e due tennisti alle prese con il miglioramento della tecnica del gioco. “”, la nuova pellicola di Luca Guadagnino, con protagonisti Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor, racconta relazioni travagliate e dinamiche subdole fra un trio di tennisti. Un film capace di affascinare e di dettare, anche, nuove tendenze. Ci si appassiona al tennis di fatto e Zendaya, splendida e incredibilmente in parte, sfoggia outfit che già hanno dettato nuove mode. Nel vasto panorama dello sport, in effetti, poche discipline possono eguagliare l'intensità e la grinta del tennis. È uno scontro tra individui, dove il campo diventa l'arena di una battaglia epica, una sfida che mette alla prova la forza fisica, la destrezza mentale e ...

Lavazza torna sui campi del Roland-Garros - Lavazza torna sui campi del Roland-Garros - Lavazza, caffè ufficiale del Roland-Garros dal 2015, sceglie per il decimo anno consecutivo il prestigioso torneo francese per condividere il proprio stile di vita e di caffè italiano. Quando nel 2015 ...

"Amici 2023", Sarah Toscano: "Sogno di portare in Italia lo stile pop di Dua Lipa" - "Amici 2023", Sarah Toscano: "Sogno di portare in Italia lo stile pop di Dua Lipa" - A me piace molto il mondo di Dua Lipa, vorrei portare quello stile in Italia, con anche produzioni internazionali ... sono accorta di avere sempre più paura di sbagliare, anche nel tennis. E ho ...

Tennis: Camilla Rosatello nel main draw del doppio al Roland Garros - Tennis: Camilla Rosatello nel main draw del doppio al Roland Garros - Le finali hanno messo di fronte quattro tennisti di casa. Nel draw maschile Enrico Calosso e il più esperto Ivano Bogetti: vittoria per il primo con lo score di 6-3 6-0 ma tanti applausi per entrambi ...