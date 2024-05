Gay discriminati? Macchè - ecco il sondaggio che smaschera le panzane Lgbt

(Di lunedì 20 maggio 2024) Quellaè una delle minoranze più piccole ma anche tra le più rumorose. Nel corso degli ultimi anni gli iper-progressisti hanno aperto le porte alle pretese – spesso folli – della comunità arcobaleno, con tutte le storture del caso. Pensiamo al trattamento della disforia di genere, ai n-mila generi che esisterebbero, alle leggi contro la libertà di espressione. Emblematico quanto accaduto in Scozia, dove rischi grosso se affermi che esistono solo due sessi, maschio e femmina, come la biologia insegna. Robe da pazzi. Eppure tutto viene considerato normale, considerato il rischio di un’accusa per discriminazione, dilagante secondo i soloni arcobaleni. Ma siamo sicuri che sia così? La risposta è no. E la conferma arriva in unpubblicato in un report dell’Agenzia Ue per i diritti fondamentali (FRA). La rilevazione condotta tra 100 mila ...

