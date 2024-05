Domenica In - Anthony Delon | Mio padre Alain ha il diritto di finire la sua vita dove vuole e a nessuno deve importare

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Papà hadila sua”.è tornato a parlare dell’annosa querelle che riguarda gli ultimi momenti didel. Ospite di Mara Venier,ha presentato il suo ultimo libro “Bastingage”, ancora non disponibile tradotto in italiano, e poi è tornato con la memoria e l’aiuto di filmato e foto alla suacon i genitori fino a quando decise di lui di sua sponte, di fronte al divorzio di papàe di mamma Francine Canovas/Nathalienel 1969, di restare con il. “La sua scelta mi ha fatto molto soffrire ma sesta bene è ...

