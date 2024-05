Scommesse - si vince pure col VAR | 48mila euro con pochi spicci

(Di lunedì 20 maggio 2024), il colpaccio dopo aver giocato sette eventi dell’ultima giormata di Serie A: premiato un coraggioso scommettitore della Capitale. Treperrne quasi 50mila. Quarantottomilaseicentoventiquattro, per essere più precisi. Un weekend davvero da sogno per il fortunato scommettitore romano che giovedì scorso aveva deciso di giocare una schedina online su sette eventi sulla piattaformabet. – IlVeggente.it (Lapresse)Come riporta il sito Agimeg.it, l’utente si è portato a casa una cifra importante scomettendo su diversi match della trentasettesima giornata di Serie A. La prima “gioia” è arrivata al termine dell’anticipo del venerdì, grazie al pareggio pirotecnico tra Fiorentina e Napoli, scontro diretto per l’ottavo posto. Lo scommettitore della Capitale ha azzeccato il risultato esatto (2-2): scelta ...

Milan, non solo Fonseca: per i bookie sarà testa a testa con De Zerbi - Milan, non solo Fonseca: per i bookie sarà testa a testa con De Zerbi - De Zerbi Milan quote: per i bookie è testa a testa con Paulo Fonseca, ma restano in corsa anche Marcelo Gallardo e Massimiliano Allegri ...

Iglesias, venerdì 17 ha portato fortuna: vinti al Lotto 20mila euro - Iglesias, venerdì 17 ha portato fortuna: vinti al Lotto 20mila euro - Venerdì 17 ha portato fortuna: grande festa a Iglesias, nella provincia di Sud Sardegna, grazie al 10eLotto. Proprio venerdì scorso sono stati vinti 20mila euro in seguito a un “7 Oro” in un’estrazion ...

Svezia, fatturato gioco cresce dell’1 percento: casinò e scommesse online trainano il settore - Svezia, fatturato gioco cresce dell’1 percento: casinò e scommesse online trainano il settore - Il fatturato totale delle società di gioco svedesi cresce dell’1 percento nel primo trimestre 2024. A trainare il settore i casinò e le scommesse online con lotterie nazionali al secondo posto. Perdon ...