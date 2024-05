Truffa a tema TikTok via sms - promesse fino a 800 euro al giorno | come evitarla

(Di lunedì 20 maggio 2024) La polizia postale ha diffuso un avvertimento nei confronti di una, veicolata tramite sms. I malintenzionati contattano le loro vittime prima tramite messaggio, per poi dirigerli su una chat di WhatsApp. Lesono di guadagni tra i 300 e gli 800al, oltre a un bonus di 5per seguire un link. Una volta in contatto con itori, normalmente viene richiesto di mettere “mi piace” ad alcuni post o video sulla piattaforma, per poi ricevere un compenso in denaro. Questo alle volte può anche arrivare, ma è qui che comincia la vera, individuata in gergoTask Scam. L’avviso della polizia postale sulla...

