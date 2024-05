Una pizza in aiuto dei territori alluvionati del Veneto

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Orgoglio” il nome dellacreata da Dino Forlin per aiutare chi ha subito danni e chi sta lavorando per ripristinare ilo In risposta alle recenti alluvioni che hanno colpito ile specialmente la provincia di Vicenza, la Pizzeria Forlin – UnconventionalLab di Cassola ha annunciato un gesto di solidarietà: per tutto il mese di maggio il ricavato delle vendite della“Orgoglio” sarà devoluto alla Protezione Civile della Provincia per supportare gli sforzi di soccorso e ripristino delle aree colpite dall'emergenza. Per partecipare all'iniziativa benefica basterà ordinare “Orgoglio”,interamente guarnita con prodotti tipici della provincia di Vicenza: asparagi bianchi alla ...

Al Roma Pizza Contest in gara le migliori pizzerie della capitale - Al Roma pizza Contest in gara le migliori pizzerie della capitale - La competizione vede in scena i vari tipi di pizza, dalla romana alla napoletana fino a quelle tonda e alla pala, con degustazioni per tutti ...

Udine, ladro entra nel locale “Mondo pizza” e porta via l’incasso: rubati 2 mila euro - Udine, ladro entra nel locale “Mondo pizza” e porta via l’incasso: rubati 2 mila euro - UDINE. Un ladro “solitario” si è portato via l’incasso del locale di via Pozzuolo “Mondo pizza”. La responsabile se n’è accorta, al momento della riapertura e si è rivolta alle forze dell’ordine. Poco ...

Il Veneto è stato colpito da un’ondata di nubifragi - Il veneto è stato colpito da un’ondata di nubifragi - Esondazioni di fiumi e torrenti nelle province di Verona, Vicenza e Padova. Scuole chiuse in alcuni comuni. Come evolve la situazione ...