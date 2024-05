Australia - una visita speciale alla Biblioteca di Stato di Adelaide

Cesena, visitare la Malatestiana di notte: ecco le nuove date - Cesena, visitare la Malatestiana di notte: ecco le nuove date - A Cesena nuove date per l’iniziativa Notturnali alla biblioteca Malatestiana, organizzati dalla DMC dei Percorsi del Savio, che promuove il turismo ...

Giovanni Grasso ospite della Biblioteca Astense per presentare il suo ultimo libro - Giovanni Grasso ospite della biblioteca Astense per presentare il suo ultimo libro - Giovedì 23 maggio, in occasione della visita ufficiale del Presidente Mattarella ad Asti, la biblioteca Astense Giorgio Faletti, in collaborazione con l’Associazione Premio Asti d’Appello, coglie ...

Lord Byron e la città. Una mostra di libri nel suo bicentenario - Lord Byron e la città. Una mostra di libri nel suo bicentenario - Lord Byron e la sua relazione con Monza vengono celebrati in una mostra alla biblioteca civica. Il collezionista Vittorio Rossin espone libri e scritti del poeta, incluso un autografo in suo possesso.