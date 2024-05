Sarri si offre al Napoli? Le parole sul futuro Poi sullo scudetto | Si sono incazzato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 20 maggio 2024) Mauriziotorna a parlare dellodel. Di seguito ledell’ex condottiero azzurro. Il nome di Mauriziosarà per sempre legato alla storia del. Arrivato nella veste di “mina vagante”, in Campania ha saputo raggiungere la sua consacrazione definitiva. Non a caso, proprio l’esperienza in azzurro gli ha permesso poi di girare diversi club in Italia, tra cui la Juventus. Proprio il passaggio al club bianconero gli ha fatto guadagnare l’appellativo di “traditore”, ma non tutta la piazza campana ha reagito allo stesso modo. Infatti, tantissimi tifosimolto legati al tecnico toscano e più volte hanno invocato un ritorno in patria in vista dei prossimi anni. Ad oggi, Maurizionon è tra i profili seguiti da ...