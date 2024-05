Industria | Intesa Sp-Prometeia - ‘in 2024 investimenti in costruzioni rallentano passo’

Cdp-Poste - via all’intesa per il triennio 2024-2026. Buoni e libretti - prevista una remunerazione annua tra 1 - 6 e 1 - 9 mld Via libera dai Consigli di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di emittente, e di Poste Italiane, in qualità di distributore, al nuovo accordo sul Risparmio Postale per il triennio 2024-2026. Tale accordo, si legge in un ...

Cdp-Poste - via intesa per il triennio 2024-2026. Buoni e libretti - prevista una remunerazione annua tra 1 - 6 e 1 - 9 mld Via libera dai Consigli di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di emittente, e di Poste Italiane, in qualità di distributore, al nuovo accordo sul Risparmio Postale per il triennio 2024-2026. Tale accordo, si legge in un ...