Fedez rompe il silenzio | come sta - le sue parole

Ludovica Di Gresy , la ragazza indicata come nuova fiamma di Fedez , ha dato la sua versione dei fatti sulla presunta rissa con Iovino L'articolo Ludovica Di Gresy rompe il silenzio e dà la sua versione dei fatti sulla presunta rissa tra Fedez e ...

Si sono conosciuti a fine febbraio da Cipriani, locale in della Milano bene, tramite amici comuni. Lui si era appena separato da Chiara Ferragni, lei era lì con alcune amiche. «Mi...

Fedez , parla la presunta nuova fiamma. Negli ultimi tempi si è parlato molto, più del solito, del rapper che si è da poco separato dalla moglie Chiara Ferragni. Incomprensioni dovute in parte anche al pandoro-gate che ha travolto l’influencer ...

Fedez cancella la partecipazione da Cattelan. Fonti dello staff: “Lo stato di salute si è aggravato” - fedez cancella la partecipazione da Cattelan. Fonti dello staff: “Lo stato di salute si è aggravato” - Al momento, però, non risulta essere stato ricoverato in nessuno di questi ospedali né in altri della zona di Milano.

