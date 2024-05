Incornato da un bovino - uomo di 60 anni trasportato in ospedale

(Di lunedì 20 maggio 2024) San Giuliano Terme (Pisa), 20 maggio 2024 – Undi 60è rimasto ferito nella mattinata di oggi a San Giuliano Terme a causa di un colpo di corna inferto da un. Le circostanze non sono ancora del tutto chiare, ma la richiesta di soccorso è arrivata dalla località Sterpaia. L’si è procurato una vistosa ferita con emorragia al braccio. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Pisa con un’ambulanza medicalizzata. Il 60enne è stato immediatamentea Cisanello.

