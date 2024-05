Uomini e Donne - ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

(Di lunedì 20 maggio 2024)continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, lainedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire latrasmessadi consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla insfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.ladie ...

In vista della pausa estiva, il dating show di Maria De Filippi chiude temporaneamente i battenti per poi ritornare in onda su Canale 5 da settembre. L'ultima puntata di Uomini e Donne è prevista, infatti, per venerdì 24 maggio.Continua a leggere

Anche questa stagione di Uomini e Donne sta per giungere al termine: Quando andrà in onda l’ Ultima puntata ? La pausa estiva è ormai alle porte e quella appena iniziata sarà l’ Ultima settimana poiché l’appuntamento finale è fissato per venerdì 24 ...

Uomini e Donne: anticipazioni puntata di lunedì 20 maggio! Cavaliere cacciato dal dating - Uomini e donne: anticipazioni puntata di lunedì 20 maggio! Cavaliere cacciato dal dating - Ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere nel nuovo, imperdibile appuntamento con il dating show condotto da Maria De Filippi!

Giornata del tè, focus Fao sul contributo delle donne - Giornata del tè, focus Fao sul contributo delle donne - Sono le donne al centro della giornata internazionale del tè, edizione 2024, che si celebra domani, 21 maggio. (ANSA) ...

Uomini e Donne, cavaliere del Trono Over trascorre il week end con la dama scelta in puntata! - Uomini e donne, cavaliere del Trono Over trascorre il week end con la dama scelta in puntata! - Uomini e donne, cavaliere del Trono Over trascorre il week end con la dama scelta in puntata!Non sfugge alle talpine la presenza di un ...