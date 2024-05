Corte dell' Aia chiede arresto Netanyahu

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 20 maggio 2024) 15.10 LaPenale Internazionale'Aia ha richiesto un mandato diper il premier israelianoe il ministroa Difesa Gallant per presunti crimini di guerra. Richiesta dianche per tre leader di Hamas, Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh. "Il diritto internazionale si applica a tutti. Nessuno può agire impunemente", ha detto il procuratore capo Khan. Il ministro israeliano Katz:"Un attacco frontale alle vittime del 7 ottobre". Per Hamas: "Decisioneequipara vittima al carnefice".