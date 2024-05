neonato trovato morto su nave da crociera | indagata la madre

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una tragedia si è consumata a bordo delladaSilver Whisper, battente bandiera delle Bahamas, mentre era in sosta di fronte alle coste dell’Argentario, nella zona di Porto Santo Stefano. Unè statosenza vita all’interno dell’imbarcazione, e le autorità hanno subito avviato le indagini. Ladel bambino, una cameriera della, è stata posta in stato di fermo con l’accusa di omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe partorito a bordo della, ma le circostanze esatte che hanno portato alla morte delsono ancora oggetto di investigazione. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per eseguire i rilievi del caso e raccogliere le testimonianze dell’equipaggio e dei passeggeri. ...

