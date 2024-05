Basket - il CUS Pisa spreca un match-point nel II turno dei play-out per la permanenza in C

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 –salvezzato dal Cosmocare CUS, nel secondodei-out per lain serie C: a San Giovanni Valdarno, sul campo del locale SynergyValdarno, gli universitari hanno infatti ceduto nel finale in gara tre, dopo aver guidato saldamente, nella prima metà, una partita avara di conclusioni, tra due squadre quasi bloccate. I ragazzi di Vincenzini hanno adesso un’altra possibilità, sempre in trasferta, giovedì prossimo, prima dell’eventuale spareggio, nuovamente al PalaCus. LA CRONACA – La gara, tra due squadre ingessate, con i padroni di casa consapevoli di non poter fallire, inizia con molti errori da ambo le parti, ma è il CUS che si avvantaggia nel primo quarto (6-11), ...

