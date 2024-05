Julian Assange - ora nessuna lezione di democrazia universale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ora non venite a dirci che laoccidentale è un modello. La buonissima notizia che giunge da Londra ci riempie di gioia e va ascritta ad onore e merito delle mobilitazioni mondiali a favore del giornalista australiano fondatore di Wikileaks. Essa rappresenta senz’altro una tappa importante: riconoscendo la fondatezza del suo ricorso, che ha posto dubbi circa la garanzia di un giusto processo negli Stati Uniti, l’Alta Corte di Londra ha concesso un’ulteriore possibilità di appello acontro l’estradizione negli Usa. Giochi dunque aperti. Come ha subito detto il consulente legale di Amnesty International, Simon Crowther, si tratta di “una rara buona notizia pere per tutti coloro che difendono la libertà di stampa”, dove a colpire è, ...

