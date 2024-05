Fedez è stato male - saltato l' appuntamento con Cattelan Escluso il ricovero per il rapper

(Di lunedì 20 maggio 2024), motivo per il quale non ha potuto registrare la puntata del programma diche andrà in onda da stasera. E’ quanto apprende l’Agi da fonti vicine al, fonti che escludono però un suo

Personaggi tv. Sono stati diffusi alcuni aggiornamenti sullo stato di salute del rapper Fedez il quale potrebbe essere stato ricoverato in ospedale in seguito a significativi problemi allo stomaco. Ecco cosa è emerso finora. (Continua a leggere ...

Dopo le voci sull’assenza di Fedez nel nuovo programma di Alessandro Cattelan, in onda stasera in tv, è accresciuta sempre di più l’ansia attorno alle sue reali condizioni di salute . La Rai ha giustificato la sua assenza parlando di problemi di ...

Lo stato di salute di Fedez sembra essere peggiora to, portandolo a cancellare la sua partecipazione alla puntata inaugurale di "Da vicino nessuno è normale," il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio. La situazione appare ...

Come sta Fedez, ultime news: lo stato di salute si sarebbe aggravato - Come sta fedez, ultime news: lo stato di salute si sarebbe aggravato - Il rapper doveva essere ospite del nuovo programma di Alessandro Cattelan lunedì 20 maggio ma la sua partecipazione è saltata all'ultimo minuto ...

Il rapper aveva annullato la sua partecipazione al programma di Alessandro Cattelan per dei problemi di salute - Il rapper aveva annullato la sua partecipazione al programma di Alessandro Cattelan per dei problemi di salute - fedez sta male ma non è ricoverato in ospedale. Lo staff del rapper ha inviato una nota all'Ansa per precisare che le sue condizioni di salute, che nella giornata di sabato lo hanno portato ad annulla ...

Fedez malore, cosa è successo e come sta «Situazione più grave di quanto immaginato - fedez malore, cosa è successo e come sta «Situazione più grave di quanto immaginato - fedez ha avuto un malore: come sta e cosa è successo Arriva la conferma dell'ANSA «E' stato male, ma non è ricoverato» ...