Taranto - Capuano denuncia | 'A Vicenza mi hanno sputato Stagione stratosferica'

Vigilia di gara per il Taranto , che prosegue la marcia playoff di Serie C, dove affronterà il Vicenza nel Primo Turno della Fase Nazionale....

Il Vicenza ha battuto il Taranto nel Primo Turno dei playoff di Serie C e il tecnico rossoblù Eziolino Capuano lo commenta ai microfoni di Antenna Sud: “Non è finita, per me abbiamo fatto una grossa partita contro una squadra molto importante. ...

Taranto, stangata dopo il sogno. Ora è tempo di riflessioni - taranto, stangata dopo il sogno. Ora è tempo di riflessioni - E ora S’interrogano tutti sul futuro del taranto. Anzi, il quesito più gettonato è: «capuano resta o va via». Il tecnico ha dribblato ogni domanda relativa alle sue prossime mosse, ma a rigor di ...

Taranto, mazzata del Giudice Sportivo in attesa delle risposte societarie - taranto, mazzata del Giudice Sportivo in attesa delle risposte societarie - Resta, così, un’onta negativa sul finale dell’annata sportiva del taranto. Ora, però, si attendono risposte, dapprima per il -4 subito dagli ionici e poi sulla situazione capuano, resterà o meno in ...

VICENZA, episodio gravissimo ai danni del mister Ezio Capuano - VICENZA, episodio gravissimo ai danni del mister Ezio capuano - taranto-Vicenza rimarrà nella storia, ma non per ciò che è accaduto sul campo, bensì per ciò che è accaduto al di fuori del terreno di gioco ...