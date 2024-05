Manna al Napoli potrà essere annunciato venerdì KK Napoli

(Di lunedì 20 maggio 2024) Valter De Maggio haa Radio Kiss Kissdelle novità sul nuovo direttore sportivo del, Giovanni. Ilpotrebbe annunciaregià«Tra martedì e giovedì, salvo sorprese, la Juventus libereràdal contratto e ilgiàannunciarlo». Dopodiché si passerà alla scelta dell’allenatore. Al momento sembra esserci stata una frenata per Antonio Conte, poiché il tecnico ex Inter non sta gradendo le attese di De Laurentiis. Il presidente delsta infatti cercando di capire se può affondare il colpo su Gian Piero Gasperini, ma l’allenatore ...

Giovanni Manna sarà presto il nuovo DS del Napoli. L’ annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, in tempo per l’ultima di campionato . Il Napoli si prepara ad accogliere Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo. Secondo quanto ...

Il nuovo ds del Napoli , Giovanni Manna , è già al lavoro per ringiovanire e rinforzare la rosa. Mario Rui, Osimhen e altri big possono partire. Il Napoli si appresta a una profonda rivoluzione della rosa in vista della prossima stagione. Il nuovo ...

Schira: "Manna farà un Napoli B come la Next Gen, ADL vuole la Scugnizzeria" - Schira: "manna farà un napoli B come la Next Gen, ADL vuole la Scugnizzeria" - Giovanni manna scelto dal napoli per il presente ed il futuro: starà a lui gettare le basi di una Squadra B come fatto nela Juventus.

Alvino: “De Laurentiis sonda De Zerbi per la panchina del Napoli”. Arrivano conferme - Alvino: “De Laurentiis sonda De Zerbi per la panchina del napoli”. Arrivano conferme - A lanciare la bomba è stato Carlo Alvino di Radio Kiss Kiss napoli: “Stamattina il napoli, nella persona di De Laurentiis, ha sondato De Zerbi per capire se ci sono possibilità di vederlo sulla ...

KK - La settimana di Manna: entro giovedì si libera dalla Juve e firma col Napoli - KK - La settimana di manna: entro giovedì si libera dalla Juve e firma col napoli - Il nuovo responsabile dell’area sportiva entrerà ufficialmente in carica già in settimana e di conseguenza potrebbe essere al Diego Armando Maradona ...